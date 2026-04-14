Volcadura de auto eléctrico en Huexotitla deja un herido

Una volcadura en la 43 Oriente y la 2 Sur, en la zona de Huexotitla, se presentó la mañana de este lunes, dejando daños materiales y una persona herida. La falta de semáforos en la zona fue señalada como el motivo principal del accidente.

Fue en ese punto que dos automovilistas particulares chocaron. Sin embargo, la velocidad de una de las unidades eléctricas de la marca Lingbox provocó que esta terminara volcada y con daños de consideración sobre la vialidad.

A pesar de la gravedad del accidente, solo un conductor presentó lesiones; fue atendido por una ambulancia en la zona, lo que no ameritó su traslado a un hospital de la capital poblana.

#Puebla ⭕ Después del accidente de esta mañana ubicado en la 43 Oriente y 2 Sur a escasos metros del Bulevar 5 de mayo que señalan testigos fue ocasionado por qué no servían los semáforos, estos ya fueron arreglados en el transcurso de la mañana por lo que no hay riesgo de que… pic.twitter.com/YuhNWVmHy6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

Testigos señalaron que el principal problema fue que los semáforos estaban descompuestos al momento de circular en la zona. Sin embargo, tras el accidente y al hacer un recorrido por el lugar, se pudo constatar que los mismos fueron arreglados por personal del Ayuntamiento de Puebla, sin presentar riesgo para los conductores horas después.

El accidente provocó tráfico en el área que colinda con el bulevar 5 de Mayo. Fue después de las 10:00 horas que se realizó el retiro de las unidades siniestradas.

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