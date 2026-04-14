Zacatlán construye cancha de fut5 en Deportivo de Tlatempa

Gracias a las gestiones de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora y con recursos de la SEDATU, en Zacatlán se construye una cancha de fut5 como parte de la estrategia del Mundial Social 2026, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esta cancha se construye en el Deportivo de Tlatempa, y su objetivo es impulsar el deporte, incluir a niñas, niños y adolescentes, en actividades sanas y de recreación, para evitar que caigan en malos hábitos.

Cabe destacar que de los 177 Pueblos Mágicos a nivel nacional, 50 fueron elegidos para tener una cancha nueva; de Puebla fueron dos los elegidos, uno de ellos es Zacatlán.

Además, este pueblo mágico también fue designado para integrar el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios del Mundial Social. Dicho cuerpo colegiado, tiene como objetivo supervisar las obras de infraestructura deportiva que se construirán en el Estado.

De esta forma, el gobierno de Bety Sánchez se mantiene presente y trabajando de la mano de la gente, a favor del deporte, de la salud, la sana convivencia y la reconstrucción del tejido social.

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