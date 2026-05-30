Congreso entregará la presea “General Ignacio Zaragoza” 2026

La Comisión de Cultura del Congreso del Estado, que preside la diputada Azucena Rosas Tapia, sesionó en el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde aprobó el proyecto de dictamen para otorgar la presea “General Ignacio Zaragoza” al general de División del Estado Mayor Retirado, José Alfredo González Rodríguez, y al maestro Salvador Sánchez Trujillo.

La presea se otorgará como reconocimiento a su conducta distinguida y trayectoria en beneficio del Estado mexicano, del Estado de Puebla y de la humanidad.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Azucena Rosas Tapia, destacó que este reconocimiento simboliza los valores de libertad, soberanía y patriotismo que distinguen al pueblo mexicano. Asimismo, señaló que la presea fortalece la identidad y el orgullo de las y los poblanos, al mantener vigente el legado del general Ignacio Zaragoza y la gesta heroica del 5 de Mayo.

En su intervención, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que la entrega de la Presea General Ignacio Zaragoza reafirma el compromiso del Congreso del Estado con la memoria histórica, el servicio a la patria y el reconocimiento a mujeres y hombres que han dedicado su vida al bienestar de México y Puebla.

Asimismo, expresó su reconocimiento a las personas que serán galardonadas por sus destacadas trayectorias en los ámbitos civil, académico, humano e institucional, así como por su contribución al fortalecimiento del Estado y del país.

Durante la sesión, la Comisión de Cultura entregó un reconocimiento a la labor del Centro INAH Puebla, a través de su director, Gustavo Donnadieu Cervantes; así como al Museo Regional del INAH Puebla, por conducto del director, Manuel Alfonso Melgarejo.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Celia Bonaga Ruiz y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos y Julio Miguel Huerta Gómez.

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