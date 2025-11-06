Pável Gaspar impulsa trabajo de campo semanal en la LXII Legislatura

Entre los cambios que habrá en la nueva etapa del Congreso de Puebla, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, anunció que las diputadas y diputados locales saldrán a territorio todas las semanas.

Además, adelantó que ofrecerán ruedas de prensa cada martes, para informar sobre distintos temas con los representantes de las comisiones legislativas.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena indicó que no habrá movimientos sustanciales en el Poder Legislativo, tras la salida de Laura Artemisa García Chávez.

Apuntó que las direcciones administrativas y jurídicas se mantendrán igual, salvo el cambio que hubo en Comunicación Social y Vinculación, con el nombramiento de Lucero Carrera.

Sin embargo, resaltó que hizo una solicitud para que las y los legisladores refuercen el trabajo de campo y garanticen cercanía con la sociedad.

Te puede interesar: Pável Gaspar llama a endurecer leyes contra el acoso sexual tras agresión a Claudia Sheinbaum

En ese sentido, indicó que todas las semanas saldrán a hacer recorridos y sesionar en diferentes municipios del estado.

También refirió que, para comunicar los avances legislativos, convocarán a rueda de prensa todos los martes. Precisó que las conferencias serán temáticas, para que participen los presidentes de las diferentes comisiones.

Gaspar Ramírez remarcó que los legisladores deben “ensuciarse los zapatos” y garantizar que las poblanas y poblanos se sientan representados.

“El contacto uno a uno de ir al estado es muy importante, y ese sería un extra en esta LXII Legislatura, que vamos a estar saliendo muchísimo, vamos a regresar todos el martes y vamos a informar a todas y todos ustedes”, comentó.

#Puebla 🗣️ Entre los cambios que habrá en el @CongresoPue, el presidente Pável Gaspar anunció que las diputadas y diputados locales saldrán a territorio todas las semanas para garantizar un trabajo más cercano a la gente.



Además, señaló que habrá ruedas de prensas semanales… pic.twitter.com/f6hPOOw1We — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 6, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: