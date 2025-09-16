Diputados de Puebla deberán justificar gasto de Primer Informe

Las 41 diputadas y diputados locales del Congreso de Puebla tendrán hasta el 15 de noviembre para justificar los 200 mil pesos que recibirá cada uno para rendir su Primer Informe de Actividades.

Así lo informó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, quien remarcó que los recursos solo pueden ser utilizados para la rendición de cuentas.

En entrevista, señaló que en las siguientes semanas, cada diputado y diputada recibirá la partida presupuestal para rendir sus informes, por tratarse de una obligación establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Apuntó que con dichos recursos tendrán que viajar a sus distritos o regiones de representación para dar cuenta del trabajo que realizaron en el primer año de la LXII Legislatura.

Indicó que, en caso de que alguno decidiera no hacer uso del dinero, deberá devolverlo íntegro al área correspondiente del Congreso del Estado.

Asimismo, enfatizó que el gasto de los 200 mil pesos por legislador debe justificarse de manera puntual, para lo que tendrán como plazo hasta el 15 de noviembre.

“Todos tenemos la responsabilidad de hacer nuestro informe y todos tienen la libertad de hacer uso del mismo; la rendición de cuentas es importante, es determinante”, comentó.

La coordinadora de la bancada de Morena refirió que respetará la postura que tiene cada diputado sobre el tema, ya que para algunos es excesivo el recurso que se les otorga.

En contraparte, otros lo consideran necesario para trasladarse y recorrer los municipios que representan, a fin de rendir su Primer Informe.

En total, las y los 41 diputados locales recibirán una bolsa de 8.2 millones de pesos para sus informes legislativos del 2025.

Editor: César A. García

