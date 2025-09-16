Participan más de 6 mil personas en desfile del 16 de septiembre en Atlixco

La presidenta municipal, Ariadna Ayala y el coronel José Arturo Barboza Osuna lideraron el Desfile Cívico-Militar en Atlixco, con la participación de más de 6 mil personas, instituciones educativas, la SEDENA y la Asociación de Charros.

Ayala destacó el carácter histórico de este año, al celebrarse por primera vez el Grito de Independencia desde Palacio Nacional a cargo de una mujer, y reiteró que “llega una, llegamos todas”.

El evento concluyó con saldo blanco y la invitación a disfrutar del espectáculo de pirotecnia y la verbena popular en el Palacio Municipal.

