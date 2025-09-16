Cuautlancingo realiza desfile por el aniversario de la Independencia 

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó el desfile conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, que contó con la participación de 15 instituciones educativas y personal de las secretarías y direcciones del ayuntamiento.

El evento reunió a 5 mil 851 alumnos, 210 maestros, 86 elementos de seguridad y protección civil, y 792 trabajadores del gobierno municipal.

Muñoz estuvo acompañado durante el evento por la titular del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, miembros del cuerpo edilicio y la diputada local Norma Pimentel. El desfile demostró el compromiso de la comunidad educativa y las instituciones gubernamentales con la preservación de las tradiciones patrias y los valores cívicos.

La participación de estudiantes, docentes y servidores públicos reflejó el espíritu de unidad y patriotismo que caracterizó las celebraciones del aniversario independentista en el municipio de Cuautlancingo.

