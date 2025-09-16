Decomisan 350 kilos de pirotecnia durante fiestas patrias en Puebla

El secretario General de Gobierno del municipio de Puebla, Franco Rodríguez, informó que las celebraciones del Grito de Independencia concluyeron con saldo blanco en el primer cuadro de la ciudad y las 17 juntas auxiliares. Destacó el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal que permitió que las festividades transcurrieran con tranquilidad, paz y orden.

Rodríguez resaltó el decomiso de más de 350 kilogramos de material pirotécnico durante operativos realizados en mercados municipales el pasado 15 de septiembre. Estas acciones forman parte de la estrategia continua para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir incidentes relacionados con el uso de pirotecnia.

El funcionario municipal también destacó el orden que prevaleció en la verbena popular instalada en las principales calles del Centro Histórico con motivo de las festividades patrias. Señaló que este tipo de espacios para el comercio popular se mantendrán en fechas especiales, siempre con medidas de seguridad y organización que privilegien la protección de los asistentes.

La coordinación interinstitucional entre dependencias de los tres órdenes de gobierno fue fundamental para el éxito operativo durante las celebraciones, que incluyeron filtros de seguridad, monitoreo permanente y dispositivos de respuesta inmediata en toda la capital poblana.

