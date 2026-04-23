UDLAP celebra Día del Niño y la Niña con concierto artístico

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de sus Equipos Representativos Culturales, y en colaboración con el Colegio Humboldt, llevó a cabo el tradicional Concierto del Día del Niño y la Niña, una experiencia didáctica y artística que llenó de magia el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins.

El evento reunió a familias, estudiantes y público en general que disfrutó de un espectáculo musical protagonizado por artistas de todas las edades. Bajo la guía de Paul Delfín y Japhet Aram Jaquim García, el concierto ofreció un recorrido por piezas emblemáticas del cine, el teatro musical y los videojuegos, complementado con intervenciones dancísticas. La velada inició con la participación especial de la Orquesta Infantil y Juvenil del Colegio Humboldt, dirigida por Jesús Enrique Castaños, quienes realizaron una interpretación llena de energía y entusiasmo.

Uno de los aspectos más destacados del concierto fue que los números presentados fueron propuestas de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, integrantes de los Equipos Representativos Culturales, reflejando así su creatividad, iniciativa y compromiso artístico. En el escenario participaron agrupaciones como Ópera UDLAP, Teatro Musical UDLAP, Zentzontle, así como músicos de la Orquesta Symphonia, quienes se organizaron en diversos ensambles diseñados especialmente para esta ocasión.

Continuando con el concierto, el maestro Sain Leyva al piano y Ana Camila Gómez Ramírez de Ópera UDLAP interpretaron una pieza de una popular película. Posteriormente, Bruno Coronel continuó con otra obra reconocida del mismo ámbito, cautivando al público con su ejecución. Por su parte, Zentzontle UDLAP conquistó al público en distintas intervenciones con piezas como El naranjo, El circo, La revolcada y Luz y sombras, reafirmando su identidad escénica y su capacidad de conectar con audiencias de todas las edades.

El talento estudiantil también brilló en la creación de arreglos musicales originales que dieron vida a icónicas piezas de videojuegos. El ensamble de percusiones sorprendió con adaptaciones realizadas por Karol Flores, Diego Gutiérrez y Nicole Celeste, mientras que el ensamble de alientos y percusión —en formato de banda sinfónica— interpretó obras del mismo género con arreglos de Daniel Góngora, bajo la dirección de Sain Leyva y con una adaptación adicional de Flavio Arreaga, quien también estuvo al frente del ensamble.

Al finalizar este concierto, la Universidad de las Américas Puebla reconoció el talento y compromiso del Colegio Humboldt, a través de Darwin Bullé Goyri, coordinador de Talleres Artísticos y Académicos del Colegio Humboldt y orgulloso egresado de la UDLAP.

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