Destacan estudiantes UDLAP en Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas

Adolfo Jasso, Diego Huerta y Fabián Ontiveros, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fueron reconocidos durante la primera Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas, evento realizado por el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT) en la ciudad de Guanajuato.

El CIMAT la institución con mayor prestigio en México en cuanto a actividades de matemáticas, convocó a estudiantes que estuvieran cursando una carrera universitaria en el país a participar en la primera edición de su evento el cual se dividió en dos fases: la primera consistió en hacer un examen en línea para elegir solo a 30 personas, de las cuales 3 fueron estudiantes de la UDLAP. En la segunda etapa los seleccionados viajaron a Guanajuato para realizar durante seis días actividades de integración, exámenes y pláticas con expertos.

En este evento “había gente con más experiencia que nosotros y al principio me sentía asustado porque pensaba que no estaba al nivel, pero los conocimientos dados aquí (en la UDLAP) me sirvieron muchísimo, por ejemplo, el examen era de hacer pruebas y demostrarlas con varios métodos, esos me los enseñaron aquí y me doy cuenta de que estoy a nivel”, expresó Adolfo Jasso Campos, estudiante de la Licenciatura en Física y ganador de la medalla de plata.

Sobre los exámenes, los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla explicaron que éstos duraron dos días por cuatro horas y media cada uno y tenían únicamente tres preguntas que abarcaron diversos temas relacionados con las matemáticas, como análisis, teoría de números y álgebra lineal. “Dependía de la capacidad de cada alumno para resolver los problemas de forma creativa y en particular me siento satisfecho (por lo hecho), especialmente porque fue mi primera experiencia en una olimpiada”, comentó Diego Huerta Ocaña, estudiante de Ciencia de Datos de la UDLAP y acreedor de medalla de bronce.

Asimismo, se dio una mención honorifica a los participantes con un puntaje destacado, como a Fabián Ontiveros Juárez, alumno de la Licenciatura en Ciencia de Datos de la UDLAP, quien aseguró estar orgulloso del nombramiento pues es “un gran título que poner en mi currículum, porque representa una experiencia que disfruté y una convivencia con gente de matemáticas con quien pude platicar y me divertí mucho”, agregó.

Cabe resaltar que los estudiantes fueron asesorados por los profesores del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP, Dr. Hugo Villanueva Méndez y Dr. Gerardo Arizmendi Echegaray, quien aplaudió la labor de los jóvenes. “Nos representaron súper bien, estamos contentos de estos resultados porque a nivel universitario es el único evento que existe a nivel nacional. En diciembre participarán (diferentes estudiantes) en otro evento en Estados Unidos, donde cinco jóvenes representarán a la universidad”, informó el académico UDLAP.

