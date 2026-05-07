UDLAP lleva a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) participó en el 1.er Simulacro Nacional 2026, realizado la mañana de este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, evento convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y fortalecer en la ciudadanía su capacidad de respuesta ante un sismo.

La UDLAP activó su protocolo ante un sismo hipotético de magnitud 8.2, localizado en la costa de Guerrero, acorde al Servicio Sismológico Nacional. De esa forma, en punto de las 11:00 horas sonaron las alarmas de los edificios de Biblioteca, Ingeniería y Ciencias, para realizar la evacuación de la comunidad universitaria que se encontraba en esos edificios, hacia los puntos seguros de la institución e iniciar los procedimientos contemplados en el Plan de Contingencias por Sismo de la Universidad de las Américas Puebla.

Posteriormente, las distintas brigadas con las que cuenta la UDLAP comenzaron la revisión estructural de los edificios involucrados en el simulacro, su mobiliario, telefonía, centro de datos, suministros eléctricos y de agua. Asimismo, se atendió un caso ficticio de una persona con una lastimadura en el tobillo izquierdo, a quien se le dio todo el procedimiento médico como si fuera una situación real.

Finalmente, el Comité Interno de Protección Civil de la Universidad de las Américas Puebla hizo un recorrido por los espacios de la recién renovada biblioteca, a fin de hacer una evaluación para que todo estuviera en orden. De igual forma, declaró que el procedimiento de evacuación de personas, revisión exhaustiva de los puntos de seguridad y de servicios, el aviso oportuno a la comunidad y la valoración de los edificios tuvo una duración menor a lo estipulado por la propia UDLAP.

Cabe aclarar que la Universidad de las Américas Puebla se une con mucho compromiso a este tipo de ejercicios nacionales, en atención a su comunidad, porque al pertenecer a una zona sismológica recurrente y tener de vecino al volcán Popocatépetl, los ubica en una región de mucho cuidado. En ese sentido, el Dr. Ulises Sandal Ramos Koprivitza, director de Seguridad y Protección Civil de la Universidad de las Américas Puebla, informó que la institución educativa desde hace años mantiene un protocolo de prevención y atención ante contingencias naturales y mencionó que el participar en los ejercicios de simulacro nacionales ayuda a perfeccionar las capacidades de reacción para ayudar tanto a la comunidad universitaria como a las personas externas que visitan la universidad.

Finalmente, el director de Seguridad y Protección Civil de la UDLAP destacó la importancia de los simulacros a nivel personal e institucional, ya que permiten “verificar cuáles son nuestras capacidades reales de reacción y nos permiten eventualmente estar preparados para enfrentar un evento natural de esta índole en una situación real”.

Te recomendamos: