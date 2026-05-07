Balean a motociclista frente a clínica del IMSS en Amalucan

Un hombre que viajaba en motocicleta fue lesionado por impactos de arma de fuego la tarde del 6 de mayo, frente a la Unidad de Medicina Familiar 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Amalucan, en la ciudad de Puebla. El ataque provocó una fuerte movilización policial y momentos de tensión entre pacientes y trabajadores del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de otra motocicleta interceptaron a la víctima justo en el acceso principal de la clínica y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Testigos señalaron haber escuchado al menos cuatro detonaciones, lo que generó pánico entre derechohabientes y personal médico que se encontraba en la zona.

Tras la agresión, médicos y trabajadores del IMSS auxiliaron al lesionado y lo ingresaron de inmediato al área de atención para estabilizarlo. Como medida preventiva, elementos de seguridad privada cerraron temporalmente los accesos de la unidad médica para proteger a las personas que permanecían dentro del inmueble y evitar alguna situación de riesgo adicional.

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Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acordonaron el perímetro e iniciaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables, quienes lograron escapar. Aunque una de las líneas de investigación apunta a un posible intento de robo, las autoridades no descartan que se haya tratado de una agresión directa.

El IMSS en Puebla informó que, una vez que el motociclista recibió atención de urgencia y fue estabilizado, se realizó su traslado a otro hospital para continuar con su recuperación. Además, algunas personas recibieron apoyo por crisis nerviosa derivada de la situación, sin que se reportaran más lesionados.

#Seguridad 🚓 Un motociclista fue baleado en un presunto intento de asalto afuera de la Clínica 55 del IMSS en #Amalucan. Ahí mismo fue ingresado para ser atendido.



Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar de los hechos.



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Editor: César A. García

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