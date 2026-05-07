Fiscal de EU adelanta más cargos contra funcionarios mexicanos

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que continuarán las acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado mediante procesos judiciales y extradiciones.

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley, aseguró que recientemente fueron imputados varios funcionarios mexicanos, incluido un juez, y afirmó que este tipo de medidas continuarán aplicándose en próximos casos.

Todd Blanche destacó que recientemente se presentó una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de un proceso judicial abierto en el Distrito Sur de Nueva York.

Sostuvo que las extradiciones y los procesos penales seguirán siendo herramientas centrales dentro de la estrategia de seguridad de EU para combatir a los cárteles y a funcionarios ligados con actividades criminales.

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Asimismo, afirmó que actualmente existe una relación positiva con el gobierno mexicano, particularmente en temas relacionados con migración, cooperación bilateral y combate al narcotráfico entre ambos países.

Señaló que la colaboración entre México y Estados Unidos permitió el traslado de diversos líderes criminales a territorio estadounidense, algunos de los cuales podrían colaborar en investigaciones abiertas por autoridades federales.

De acuerdo con el fiscal interino, la cooperación de integrantes de organizaciones criminales podría derivar en nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos relacionados con narcotráfico, corrupción o tráfico ilegal de armas.

Las declaraciones ocurren en medio de tensiones bilaterales por temas de seguridad, además de investigaciones abiertas contra funcionarios de México por presuntos delitos relacionados con actividades del crimen organizado.

“So, could we see more indictments?” @DAGToddBlanche says “sure, yes. We’ve already indicted multiple government officials out of Mexico…”



The Acting AG explains what consequences they’re bringing to Mexican politicians tied to the criminal cartels. pic.twitter.com/td82aKCjbr — Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 6, 2026

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