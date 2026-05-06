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miércoles, mayo 6, 2026
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Operativo en Morelos deja ocho detenidos, un muerto y dos policías heridos

Por:
Renato León A.
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Cae "Don Ramón", líder de una célula delictiva.

En el estado de Morelos, un despliegue conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, logró la detención de ocho personas pertenecientes a la célula delictiva conocida como “Los Linos”.

Durante la acción, un agresor perdió la vida y dos elementos de la SSPC resultaron heridos, uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano.

El secretario Omar García Harfuch informó en redes sociales: “Un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos compañeros de @SSPCMexico resultaron heridos y reciben atención médica especializada.”

Entre los detenidos figura Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores. La célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, además del trasiego de droga hacia Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

El saldo final del operativo incluye ocho personas detenidas, un agresor fallecido, cuatro armas largas aseguradas, cinco armas cortas, 24 teléfonos celulares y diversas cantidades de droga. García Harfuch señaló que las operaciones continúan y que más adelante se proporcionará información adicional.

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