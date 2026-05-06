BTS visitará a Sheinbaum en Palacio Nacional; saludarían a fans

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina que el grupo de K-pop BTS acudirá a Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas.

La mandataria adelantó que se reunirá brevemente con los siete integrantes de la agrupación surcoreana para platicar con ellos y destacar la gran pasión que existe en México hacia su música.

“Hoy voy a recibir a BTS aquí en Palacio Nacional por la tarde, como a las 5”, anunció Sheinbaum al cierre de su conferencia.

Tal vez te interese: BTS regresa a los escenarios tras casi cuatro años de pausa

Explicó que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, colabora en la organización de la visita y recordó que previamente envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitando más fechas de conciertos en el país. “Me regresó una carta diciendo que pues iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos, bueno niñas y niños y adultos también”, relató.

🚨La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el grupo BTS visitará Palacio Nacional este miércoles a las 5:00 p.m.



“Esta va a ser más nota que cualquier otra”, aseguró. pic.twitter.com/5rpxizxTtj — Azucena Uresti (@azucenau) May 6, 2026

La presidenta describió al grupo como una agrupación con “mucho mucho éxito” a nivel mundial, especialmente entre los jóvenes mexicanos, y destacó que sus canciones transmiten “mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos; de amor”.

¿ARMY podrá ver a BTS?

Ante la posibilidad de que miles de fans se congreguen en el Zócalo, Sheinbaum planteó abrir un balcón lateral para que los integrantes puedan saludar a ARMY.

“Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirle un balcón del lado, de un ladito para que los saluden porque es algo bonito, y además de amistad entre Corea y México”, señaló. Aclaró que no se trata del balcón principal, reservado para asuntos patrióticos, sino de uno secundario.

BTS tiene programadas tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con boletos agotados: jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo. Esta gira representa el regreso de la agrupación a México después de nueve años.

La presidenta indicó que el encuentro será breve y que también conversará con los productores del grupo. “Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos, por si quieren saludarlos para asomarse al balcón”, concluyó.

Te recomendamos: