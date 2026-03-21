BTS regresa a los escenarios tras casi cuatro años de pausa

La banda BTS regresó a los escenarios con su primera presentación conjunta en casi cuatro años, en un concierto masivo y gratuito realizado en Seúl, Corea del Sur, el cual fue transmitido por la plataforma Netflix.

El esperado concierto se llevó a cabo en la plaza Gwanghwamun, frente al Palacio Gyeongbokgung, donde los integrantes ingresaron al escenario por la histórica “King’s Road”, utilizada en la dinastía Joseon.

El evento permitió el acceso a 22 mil personas con entrada oficial, aunque se esperaba una asistencia de hasta 260 mil fans en los alrededores, perfilándolo como uno de los conciertos públicos más grandes del país.

Este ansiado regreso contó con la participación de sus siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, bajo la dirección de Hamish Hamilton, reconocido por su trabajo en espectáculos de gran escala.

BTS performs "Body to Body" for the first time ever. LIVE around the world on Netflix. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/jMjIgoYPSq — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

Te puede interesar: Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción y artes marciales

Con una duración de una hora, el show formó parte de la promoción de su nuevo álbum Arirang, lanzado un día antes y que ha vendido alrededor de cuatro millones de copias en las primeras 24 horas tras su estreno.

Durante el espectáculo, BTS interpretó temas nuevos como “Body to Body”, así como éxitos previos como “Butter”, acompañados de una producción que integró elementos de la cultura tradicional coreana, como el hanbok.

La presentación marcó también el inicio de una nueva etapa para el grupo, previo a iniciar su gira BTS WORLD TOUR “ARIRANG”, que recorrerá 34 países con 79 conciertos, entre abril de 2026 y marzo de 2027.

El regreso de BTS se produce tras una pausa iniciada en 2022, periodo durante el cual sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, donde también desarrollaron proyectos en solitario.

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG



Now and forever on Netflix#BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/PqmsnyMy9B — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

Te recomendamos: