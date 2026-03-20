Estrenan “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026

A tan solo dos meses y 19 días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA lanzó el sencillo titulado “Lighter”. Esta canción une a los tres países anfitriones a través de un ritmo que busca representar su identidad y dar una calurosa bienvenida a las naciones visitantes.

Los responsables de dar vida a este tema son el máximo exponente del regional mexicano, Carín León, y el rapero estadounidense Jelly Roll, bajo la producción del ganador al Grammy como Mejor Productor del Año 2026, Cirkut. Esta colaboración ofrece una entrega sólida de lo que será el álbum oficial encargado de sonorizar la justa mundialista.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentó la canción mediante un video en sus redes sociales, donde declaró que la banda sonora que se aproxima celebrará la esencia del fútbol: una unión de diferentes estilos, ritmos y culturas en total armonía. Según el directivo, el Mundial es el escenario donde “todo el mundo se mueve al mismo ritmo”.

En este track se percibe una fusión de rock, country y regional mexicano, transmitiendo una sensación de libertad y ligereza. Al mismo tiempo, la letra inyecta motivación para alcanzar cualquier meta con frases como: “Mírenme volando, ya no hay quien me baje”. Sin duda, una pieza que funciona perfectamente para “calentar motores” antes de cada partido.

Editor: José Francisco Escobar

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