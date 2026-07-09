Comienza el camino de Lobos Puebla rumbo a la Temporada 2026

La espera terminó; este viernes 10 de julio, la afición poblana tendrá la oportunidad de ver por primera vez en acción a Lobos Puebla, cuando la quinteta dirigida por el coach Paco Olmos reciba a Diablos Rojos del México en el Gimnasio Miguel Hidalgo en punto de las 13:00 horas, en un partido amistoso de preparación rumbo a la temporada 2026 de la LNBP.

Además de representar una exigente prueba deportiva frente a uno de los equipos más competitivos de la liga, el encuentro marcará la primera oportunidad para que la afición poblana conozca al plantel que defenderá los colores de Lobos Puebla durante la temporada 2026, en un escenario donde el equipo comenzará a construir su identidad junto a su gente.

El encuentro representará una valiosa oportunidad para que el equipo poblano continúe afinando detalles en su funcionamiento colectivo y mida su nivel ante uno de los conjuntos más competitivos del baloncesto nacional.

Desde su incorporación a la LNBP, Diablos Rojos del México se ha consolidado como una de las organizaciones protagonistas del torneo. En su temporada de debut (2024) consiguió el campeonato de la liga y, un año más tarde, volvió a disputar la serie por el título, finalizando como subcampeón tras enfrentar a Fuerza Regia.

Para Lobos Puebla, este compromiso servirá como un importante parámetro dentro de la pretemporada, permitiendo al cuerpo técnico evaluar el desempeño de sus jugadores frente a un rival que, por la calidad de su roster y sus recientes resultados, figura nuevamente entre los principales candidatos al título.

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La quinteta escarlata llegará con un plantel integrado por jugadores de experiencia como Michael Carrera, Rodrigo Domínguez, Luis Andriassi, Alberto Cruz, Sebastián Mendoza, Javier García, Bruno Cardoso y Santiago Scala, además de las recientes incorporaciones, Trey Drechsel y Devon Scott, quienes fortalecerán al equipo para esta temporada.

Más allá del resultado, el encuentro permitirá al cuerpo técnico continuar afinando aspectos tácticos y observar el progreso del equipo en un escenario competitivo; mientras tanto, la afición tendrá la oportunidad de comenzar a conocer la identidad de juego de Lobos Puebla y a los jugadores que vestirán los colores del club durante la temporada 2026.

La directiva de Lobos Puebla informa que el partido será abierto al público de manera gratuita. Las y los aficionados interesados en asistir deberán mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del club, donde se dará a conocer la dinámica para obtener las entradas y acompañar al equipo en este importante compromiso de preparación.

Esta será la primera ocasión en que la afición poblana pueda ver reunidos en la duela al roster que buscará convertirse en protagonista de la próxima temporada, en un encuentro que marcará el inicio del vínculo entre la manada y su gente.

Editor: César A. García

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