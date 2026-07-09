Pável Gaspar pide priorizar trabajo legislativo antes de elecciones

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, exhortó a las y los legisladores a concentrarse en su trabajo como diputados en el marco del próximo proceso electoral.

En entrevista, el legislador recordó que quienes deseen participar en la contienda de 2027 pueden pedir licencia 90 días antes de los comicios, por lo que sería en febrero del año siguiente cuando se pueden separar de su cargo.

Remarcó que el 15 de septiembre iniciará el primer periodo del tercer año legislativo.

“Lo hemos comentado, lo hemos exhortado y con todos mis compañeros aliados, que nos debemos enfocar totalmente en el trabajo de diputados porque fuimos electos para este encargo y lo debemos cumplir hasta el fin”, expresó.

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No obstante, recordó que en el caso de los integrantes de su partido tendrán que hacerlo una vez que inicie el proceso interno, como lo marca la “ley moral”.

“Ahí sí van a pedir que dejen los espacios, los que quieran llegar a otro curul, que lo hagan sin la posición de diputados en funciones”, dijo.

En cuanto a los que van a optar por la reelección, no tienen que separarse de su cargo, por lo que podrán continuar con sus actividades.

#Puebla 🏛️ El presidente de la junta de gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar, pidió a los legisladores enfocarse en su trabajo como diputados ante las mediciones que realizarán los diferentes partidos con miras en la próxima elección



Vía… pic.twitter.com/oJzRiGqk9X — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Sin definir participación

Gaspar Ramírez dijo que esperará los tiempos para definir su participación en el proceso electoral de 2027.

“A todos nos interesa darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, fortalecer a la mejor presidenta y a la primera presidenta de México, y los números lo dicen, y para mí es un gran honor aportar a la presidenta desde la parada que tengamos que estar, como movimiento social, como diputado local o más adelante veré”, sostuvo.

Editor: César A. García

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