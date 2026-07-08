Chiltepeque seguirá recibiendo residuos de siete municipios

El convenio con los siete municipios de la zona conurbada con la capital poblana para recibir sus residuos sólidos en el relleno de Chiltepeque fue renovado por seis meses más, informó el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

En entrevista, afirmó que se mantiene el acuerdo entre la capital poblana con San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Ocoyucan y Huejotzingo de recibir la basura que producen en el relleno sanitario.

Inclusive confirmó que se amplió la capacidad de recibir los residuos urbanos, a pesar de la clausura temporal por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

“Admitía solamente el 65 por ciento y ya se admite el 85 por ciento”, aseguró.

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Sin embargo, dijo que todavía no se levanta la clausura en el relleno de Chiltepeque, ya que hay obras que tardan más.

No obstante, aseveró que han cumplido con las medidas que pidió la PROFEPA.

El relleno sanitario fue clausurado el 15 de mayo del año en curso al registrar algunas fallas en el control de lixiviados, los líquidos que se desprenden de los desechos llevados al lugar, el cual comenzó a operar en un 80 por ciento.

Por tanto, el gobierno municipal anunció que reduciría el servicio prestado a otros municipios, algunos de los cuales optaron por llevar sus desechos a Atlixco.

Editor: César A. García

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