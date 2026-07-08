Ataque en escuela de Alemania deja dos menores heridas

Al menos dos menores de 13 años resultaron gravemente heridas este miércoles durante un incidente ocurrido en un instituto de educación secundaria en Schongau, al sur de Alemania. Tras los hechos, la Policía de Alta Baviera detuvo a un adolescente de 16 años, quien presuntamente portaba un cuchillo y un arma de fuego.

Las autoridades informaron que las circunstancias en las que las menores sufrieron las lesiones aún son materia de investigación, por lo que no se ha determinado cómo ocurrió el ataque ni cuál fue el móvil del incidente. Asimismo, la policía indicó que todavía se investiga si tanto las víctimas como el joven detenido pertenecen al mismo centro educativo.

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Luego de la agresión, se desplegó un amplio operativo policial en los alrededores de la escuela y se pidió a la población evitar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de seguridad. Además, se habilitó un punto de atención en el cuartel de bomberos para brindar apoyo e información a los padres y familiares de los estudiantes.

El municipio de Schongau, ubicado a orillas del río Lech y con una población cercana a los 13 mil habitantes, permanece consternado por lo ocurrido. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del adolescente detenido en este violento suceso.

Editor: Edgar Espinoza

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