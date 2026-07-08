Rafael Márquez toma las riendas de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hizo oficial el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, decisión con la que inicia un nuevo proyecto deportivo rumbo al ciclo mundialista de 2030, después de concluir la etapa encabezada por Javier Aguirre; además el excapitán nacional asume el cargo tras haber formado parte del cuerpo técnico durante el proceso anterior.

El exfutbolista llega al banquillo después de desempeñarse como auxiliar técnico, función que le permitió participar de cerca en el trabajo realizado con el grupo de jugadores; además, su experiencia como entrenador y su conocimiento del fútbol mexicano fueron considerados factores clave para confiarle la dirección del equipo nacional.

La designación del exdefensor representa la continuidad del proyecto que la FMF había planteado desde su incorporación al cuerpo técnico; por ello, ahora tendrá la responsabilidad de consolidar el crecimiento mostrado por el equipo y preparar a una nueva generación de futbolistas para los próximos compromisos internacionales.

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Como jugador, construyó una de las trayectorias más importantes en la historia del fútbol mexicano, mientras que en los últimos años dio el paso a los banquillos para iniciar su carrera como entrenador, experiencia que ahora pondrá al servicio de la selección en esta nueva etapa.

La FMF destacó que el objetivo será dar continuidad al trabajo realizado durante el proceso anterior, además de fortalecer el desarrollo de jóvenes talentos y mantener una identidad futbolística competitiva, con la intención de construir un equipo sólido para los retos que vienen en los próximos años.

Un legado histórico en la Copa del Mundo y listo para seguir escribiendo su historia. 👏



¡Rafa Márquez, nuestro líder en la cancha y ahora desde el banquillo! 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/hIeAyncjQv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Editor: Diego González

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