Profepa asegura 58 aves en Puebla que serían vendidas ilegalmente

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó operativos en materia de vida silvestre en los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López, Puebla, que derivó en el aseguramiento de 58 de aves silvestres y siete orquídeas, informó la dependencia.

Durante el operativo, los inspectores aseguraron 32 cenzontles (Myadestes unicolor), especie enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como amenazada; ocho cardenales rojos (Cardinalis cardinalis); y 18 capulineros floricano (Ptiliogonys cinereus).

Tras una valoración física y etológica, las aves fueron liberadas en las inmediaciones de Tlacotepec.

El operativo se llevó a cabo el 5 de julio en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Policía Estatal Forestal y la Guardia Nacional, y se implementaron dos filtros de revisión en la carretera federal 150, México-Veracruz, en el marco de un evento donde se comercializan ejemplares de vida silvestre.

En el primer filtro, ubicado a la altura de la localidad de Tecaltzingo, Tlacotepec, se revisaron 125 vehículos; en el segundo, en San Andrés Cacaloapan, Tepanco, fueron 130 los vehículos revisados.

Definirán destino de orquídeas

En cuanto a las orquídeas, se aseguraron dos ejemplares de Chysis aurea, una de Stanhopea sp, una de Bletia purpurea, una de Mormodes sp y una de Tillandsia sp, cuyo destino final se definirá en los próximos días.

Este operativo se suma a las acciones que la Profepa ha realizado para disminuir el tráfico ilegal de vida silvestre.

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