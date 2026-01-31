Investigan a persona que habría intentado matar a 20 perros en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, informa que a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal se iniciaron acciones por los hechos de maltrato a seres sintientes en los que presuntamente una persona habría atentado contra la vida de al menos una veintena de caninos en la comunidad de San Buenaventura Tecaltzingo.

El Centro de Bienestar Animal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla y con la coadyuvancia de la sociedad civil de dicha junta auxiliar, presentó la denuncia correspondiente por delitos contra animales.

La denuncia fue interpuesta en la Casa de Justicia de Texmelucan ante el Ministerio Público especializado, a fin de iniciar el debido proceso de investigación para dar con el responsable.

El gobierno municipal señaló que los hechos ocurridos en los últimos días en diferentes juntas auxiliares, y que han sido documentados en redes sociales, generan indignación y habrá cero tolerancia a agresiones de cualquier índole.

El comunicado oficial afirma que el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan rechaza cualquier tipo de violencia y daño que atente contra la integridad de los seres sintientes. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a proteger y respetar sus derechos, creando entornos seguros y dignos para los animales.

