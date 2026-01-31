Bibliotecas BUAP ofrecen entretenimiento y divulgación con plataforma digital

Entre los servicios digitales que oferta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se encuentra PressReader, un portal para la lectura de más de siete mil periódicos y revistas internacionales de más de cien países en sesenta idiomas. Esta plataforma distribuye una corriente continua de historias de noticias para leer, debatir y compartir.

El maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de Bibliotecas de la BUAP, destacó la función de estos espacios: “Las bibliotecas no solamente deben ser esos espacios que brindan información, sino también sitios de entretenimiento y divulgación”. Explicó que en la página web de Bibliotecas BUAP, la comunidad universitaria puede acceder no solo a artículos científicos y libros completos, sino también a revistas y periódicos de todo el mundo.

El acceso al servicio es gratuito para la comunidad universitaria a través del sitio www.bibliotecas.buap.mx, en el apartado de Biblioteca Digital.

El proceso, según describió Avendaño Arenaza, es sencillo: “Se conectan a la página y a la biblioteca digital. Aquí en el acceso rápido, le damos un click a Biblioteca Digital y me lleva a todas las bases de datos que tenemos de todas las áreas del conocimiento, pero la que buscamos se llama PressReader”.

La plataforma presenta una interfaz similar a un quiosco electrónico. “Tenemos todos los periódicos de México. Esta es una fuente de información muy importante”, añadió el director.

