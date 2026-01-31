Pepe Chedraui impulsa instalación de huerto urbano en primaria de Santa Cruz Buena Vista

Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, con el objetivo de promover en las escuelas de todos los niveles educativos el cuidado y la preservación del medio ambiente, se llevó a cabo la jornada ambiental “El Camino Hacia Escuelas Sustentables”, una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia ecológica y la participación activa de la comunidad educativa en acciones sustentables.

La jornada se realizó en la Escuela Primaria Profesor Rafael Jiménez, ubicada en la colonia Santa Cruz Buena Vista, donde estudiantes, docentes y personal educativo participaron en actividades enfocadas en la adopción de prácticas responsables, como la correcta gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, así como el cuidado y respeto de los recursos naturales.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente, se llevó a cabo la instalación de un huerto urbano dentro del plantel educativo, con el propósito de fomentar entre las y los estudiantes el aprendizaje práctico sobre la producción de alimentos, la importancia de la agricultura sustentable y el respeto por los ciclos naturales, fortaleciendo el vínculo con el medio ambiente.

En este contexto, el titular de la dependencia, Iván Herrera, destacó que la educación ambiental es un eje estratégico de la política pública impulsada por el alcalde Pepe Chedraui, orientada a generar cambios estructurales y sostenibles desde las aulas.

“Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, trabajamos para que la educación ambiental sea una herramienta real de transformación social. El Camino Hacia Escuelas Sustentables busca que las niñas, niños y jóvenes comprendan su papel en el cuidado del entorno y participen activamente en la construcción de un futuro más sostenible”, señaló.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta auxiliar, Diana de Bernardo; el director del Agua, Iván Camacho; el director de Infraestructura Verde, Rodrigo Ortiz; así como de Alberta Cipriano Méndez, directora de la Escuela Primaria Profesor Rafael Jiménez.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con la formación ambiental, la participación comunitaria y la implementación de acciones que fortalezcan una cultura ecológica sólida en los centros educativos.

