Sábado parcialmente nublado y UV extremo en capital poblana

A través de la Dirección de Gestión de Riesgos, en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se informa que para este sábado se espera un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias.

Se presentan posibles acumulaciones ligeras de entre 0 y 5 mm entre las 16:00 y las 21:00 horas. La temperatura oscilará entre una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, condiciones que favorecen el desarrollo de actividades al aire libre.

Se recomienda a la ciudadanía tomar medidas de protección ante el índice UV extremo que se prevé durante el día. Es importante utilizar bloqueador solar, vestir ropa adecuada, portar gorra o sombrero y evitar la exposición prolongada al sol.

La calidad del aire se reporta como buena, por lo que no representa riesgo para la salud en condiciones normales.

Asimismo, el semáforo volcánico del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar actividades cerca del cráter.

Ante cualquier emergencia, infórmese a través de los canales oficiales o comuníquese al teléfono 072 o al 911.

