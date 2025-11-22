Entregan premios del Sorteo Predial 2025 a poblanos cumplidos

Con el objetivo de reconocer a las y los poblanos que se encuentran al corriente en sus pagos de predial y servicio de limpia, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó 26 cheques de manera simbólica al mismo número de personas que se sumaron al Sorteo Predial 2025.

En este sentido, detalló que se distribuyeron 3 millones de pesos en efectivo entre las 26 personas ganadoras en este ejercicio que busca incentivar a las y los contribuyentes a realizar el pago de este impuesto, quienes, además, reciben descuentos, tasas y cuotas preferenciales.

Agregó que el objetivo del Gobierno de la Ciudad es realizar transformaciones fundamentales para que la capital del estado de Puebla se consolide como una de las mejores ciudades para vivir; con el desarrollo de programas como Bacheando, Puebla Brilla y Semáforos al 100, se busca tener calles más seguras y rehabilitadas, así como atender las demandas de las y los capitalinos.

“Por eso hemos aprobado el estímulo fiscal para el programa del pago anticipado 2026; este programa no solo les brinda oportunidades de ahorrar en su comunidad familiar, sino que representa una inversión directa en el futuro de nuestra querida ciudad. Cada peso que anticipe se traduce en un objetivo claro, construir una capital más funcional, ordenada y humana donde nuestras familias puedan prosperar y donde juntos avancemos a una mejor ciudad para vivir”, abundó.

Por su parte, Héctor Romay González Cobián, tesorero municipal, agradeció a las y los contribuyentes su participación en el Sorteo Predial 2025 por haber pagado sus contribuciones a tiempo en beneficio de las y los poblanos. “En agradecimiento a eso es que se planteó este sorteo en el que ustedes resultaron ganadores; como ustedes saben, hoy estaremos entregando 3 millones de pesos; es una bolsa importante, es la primera vez que se realiza en este sentido”, dijo.

Se contó con la presencia de Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal; Laura Elizabeth García González, coordinadora general de Transparencia y Municipio Abierto; María Alejandra Céspedes Sánchez, directora de Catastro de la Tesorería Municipal, así como Soledad Gabriela Betanzos Cepeda, inspectora de Secretaría de Gobernación Federal.

Te recomendamos: