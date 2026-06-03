Lionel Messi es galardonado con el premio Princesa de Asturias

Lionel Messi, futbolista argentino y el jugador con más títulos ganados, ha conseguido otro más para su palmarés, con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes del 2026.

El jurado le otorgó este reconocimiento al delantero, campeón a nivel de clubes, selección y títulos individuales, por su increíble talento y su impresionante trayectoria deportiva, también por ser uno de los principales en promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños que más lo necesitan.

Messi, consiguió ganar el mundial con Argentina en 2022, este año va a disputar su sexto mundial, se ha ganado el respeto y admiración por su comportamiento dentro y fuera del campo, también destaca su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo por la presidenta del jurado, la nadadora Teresa Perales, que obtuvo este mismo reconocimiento en 2021.

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El Princesa de Asturias de los Deportes entregado al futbolista argentino, también fue otorgado a la tenista estadounidense Serena Williams, es el noveno reconocimiento que obtiene Argentina a lo largo de las 46 ediciones, que comenzaron a otorgarse en 1981 aunque la categoría deportiva se empezó a premiar en 1987.

El futbolista es el primero en ser reconocido a nivel individual en esta categoría, después de recibirlo de forma conjunta los españoles Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012 y las selecciones de futbol de España (2010) y de Brasil (2002), pentacampeona del mundo.

Se hará una ceremonia en octubre para entregar el reconocimiento, tendrá lugar en Oviedo, y estarán presentes los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Editor: Diego González

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