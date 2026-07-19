Armenta entrega 849 apoyos agrícolas en Puebla capital

Con una inversión total de 16 millones de pesos, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó 849 apoyos de los programas Insumos Estratégicos para la Producción y Seguridad para el Campo para el municipio de Puebla, con el propósito de fortalecer al sector agropecuario, avanzar hacia la soberanía alimentaria y consolidar la transformación del campo poblano.

Afirmó que 14 de las 17 juntas auxiliares de la capital tienen vocación agrícola, por lo que reiteró que el desarrollo del campo es una prioridad para su administración. “Los que gobernamos debemos entender que la prioridad es el campo para que podamos producir y no importar”, expresó.

El ejecutivo estatal destacó que el Gobierno del Estado impulsa el valor agregado de los productos poblanos mediante la vinculación con universidades tecnológicas, a fin de fortalecer la competitividad del sector. Asimismo, señaló que la meta para 2027 es sembrar 400 mil hectáreas con el respaldo de 2 mil 500 equipos agrícolas.

Subrayó que el fortalecimiento del campo de temporal y la industrialización agropecuaria forman parte de los objetivos estratégicos de su administración, con el respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque todas y todos tienen derecho al progreso. Además, precisó que los insumos llegan en el momento oportuno, ya que el campo representa una prioridad, y anunció apoyo para empresarias y empresarios que cuentan con marcas registradas.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, afirmó que Puebla se coloca al nivel de entidades líderes en producción agroalimentaria como Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Reconoció el trabajo de las y los productores de las 17 juntas auxiliares de la capital, quienes preservan el sistema milpa con cultivos de maíz, frijol y calabaza, además de resaltar que el mezcal poblano cuenta con denominación de origen en 118 municipios.

Informó que Puebla dispone del parque agrícola más grande del país, integrado por mil 824 equipos especializados, entre ellos 220 tractores, 78 drones agrícolas, tres trilladoras, cuatro alzadores de caña y cuatro robers, con una inversión de 477 millones de pesos. Explicó que esta infraestructura permitió reactivar 5 mil hectáreas durante 2025 y que para 2026 la meta es alcanzar 200 mil hectáreas, con el objetivo de recuperar el 20 por ciento del territorio agrícola del estado. Agregó que también operan cinco módulos de maquinaria, cuatro drones y 35 implementos agrícolas, con una inversión superior a 11 millones de pesos.

Durante la entrega se distribuyeron 849 paquetes de insumos para la producción destinados a las microrregiones 11 y 20, con una inversión de 4.9 millones de pesos; además, se otorgaron 12 apoyos para transformación del campo y servicios para la competitividad por 104.4 millones de pesos. También se entregaron 37 apoyos de equipamiento para la microrregión 11, consistentes en cuatro tractores de 105 HP, tres drones y 30 implementos agrícolas, con una inversión de 8.7 millones de pesos, así como 29 apoyos para la microrregión 20, con tres tractores de 105 HP, tres drones y 23 implementos agrícolas, por 7 millones de pesos. Asimismo, se otorgaron siete registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad, Vinculación y Acompañamiento.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, destacó que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal permite que miles de familias mejoren sus condiciones de vida mediante apoyos históricos para el sector agropecuario. Resaltó que hoy los recursos públicos se destinan a herramientas de calidad y a obras que fortalecen la infraestructura educativa y deportiva, con una visión humanista orientada al bienestar de las personas y a la construcción de entornos de paz.

Por su parte, los productores Faustino Francisco Aguilar y Juan Serrano reconocieron la disposición del Gobierno del Estado para respaldar al campo poblano, luego de años en los que, señalaron, las y los agricultores permanecieron sin atención.

Como parte de la jornada, el Gobierno del Estado también entregó 20 certificados para la construcción de espacios educativos. La directora general del Preescolar Teotihuacán, de San Francisco Totimehuacán, María del Carmen García, y la maestra del Jardín de Niños 5 de Mayo, Sandra Méndez Flores, agradecieron el apoyo destinado al mejoramiento de sus instituciones educativas.

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