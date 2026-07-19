Cae presidente de Atoyatenco; investigan asesinato del periodista Josué Martínez

La investigación por el asesinato del periodista, docente y abogado Josué Martínez Contreras, ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan, derivó en la detención de un hombre señalado por presuntamente intentar sobornar a agentes ministeriales para evitar las indagatorias en su contra.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Javier N., presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco fue detenido este 18 de julio durante diligencias de investigación realizadas por elementos de la Policía de Investigación Estatal en la demarcación que el susodicho encabeza, siendo la misma comunidad donde ocurrió el homicidio del comunicador.

De acuerdo con la dependencia, el hombre manifestó a los agentes que sabía que era objeto de una investigación y presuntamente les ofreció un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura, dinero en efectivo e incluso cualquier otra cantidad que solicitaran, con el propósito de frenar las acciones ministeriales y evitar consecuencias legales.

#Seguridad 🚨🚨 El Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier N., fue detenido por la FGE por el delito de cohecho, al haber ofrecido un auto y dinero en efectivo a los agentes de investigación que realizaban diligencias para esclarecer el asesinato del periodista Josué… pic.twitter.com/yMYHL7OEXF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 19, 2026

Los investigadores rechazaron el ofrecimiento, le informaron que esa conducta constituía un probable delito de cohecho y procedieron a su detención en flagrancia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

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El arresto ocurre mientras familiares, amigos y habitantes de San Lucas Atoyatenco continúan exigiendo justicia por el asesinato de Josué Martínez, fundador del medio independiente Noticias Texmelucan, quien además era maestro y recientemente se había titulado como abogado.

🚨CAPTURAN A JAVIER N., SEÑALADO POR HOMICIDIO DEL PERIODISTA EN TEXMELUCAN 🚨



🔴Javier N., presidente auxiliar de San Lucas #Atoyatenco, fue detenido por presunto cohecho al intentar sobornar a agentes de la FGE en el caso del asesinato del comunicador Josué N. en #Texmelucan. https://t.co/dgWpCzREHa — Jesús Zavala (@_jesuszav) July 19, 2026

La FGE señaló que el homicidio continúa bajo una investigación integral y que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluida la posible relación del crimen con la actividad periodística de la víctima, conforme a los protocolos para delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, aseguró que no permitirá actos de corrupción que pretendan obstaculizar la procuración de justicia.

En tanto, vale la pena mencionar que después de su muerte, un video de Josué donde manifestaba haber recibido amenazas por parte de Javier N., ya levantaba sospechas sobre su posible vínculo con este crimen, por lo que ahora, se indagará sobre la posible relación del detenido con la ejecución del asesinato.

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