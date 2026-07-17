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Sheinbaum confirma investigaciones por asesinato de periodista en Texmelucan

Por:
Alejandra Olivera
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Presidenta pide indagar video donde comunicador acusó haber recibido amenazas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se realizan las investigaciones sobre el asesinato del periodista Josúe Martínez en San Martín Texmelucan y consideró que debe indagarse el vídeo donde acusó haber recibido amenazas.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria afirmó que el caso ya es atendido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual mantiene coordinación con las autoridades de Puebla para avanzar en las investigaciones.

Señaló que el caso fue presentado durante la reunión de seguridad de este viernes y mencionó que las autoridades también deben revisar un video grabado por el comunicador en noviembre de 2025, el cual comenzó a difundirse en redes sociales tras los hechos.

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Lo anterior, debido a que en dicho vídeo Josué acusa haber recibido amenazas vía telefónica de Eder Montalvo, edil auxiliar de San Lucas Atoyatenco, comunidad donde vivía y fue asesinado.

“Hoy en la mañana se presentó en Gabinete y está en investigación; hay un video del periodista previo que ayer también salió en redes y están en comunicación con el gobernador, y pues tiene que hacerse toda la investigación“, declaró.

Reiteró que corresponde a las autoridades ministeriales realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y garantizar que el caso no quede impune.

Editor: Renato León

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