Texmelucan condena ataque contra el periodista Josué Martínez

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan condenó el ataque directo registrado este día en contra de Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el Ayuntamiento informó que desde los primeros momentos se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades federales para colaborar en las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La administración municipal señaló que brindará apoyo a las autoridades competentes con el objetivo de que se identifique y detenga a quienes resulten responsables del ataque, además de que el caso sea investigado conforme a la ley.

Asimismo, el Gobierno de San Martín Texmelucan condenó cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la tranquilidad de la población, al señalar que este tipo de hechos afectan la paz social del municipio.

Finalmente, expresó sus condolencias y solidaridad a familiares y seres queridos de la víctima, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con instancias estatales y federales para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia.

Te recomendamos: