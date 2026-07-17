Zacatlán, sede del Torneo Nacional de Cachibol Femenil 2026

Como parte del convenio que firmó el Ayuntamiento de Zacatlán con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), para incluir al municipio en la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo 2026, este 18 y 19 de julio se realizará el Torneo Nacional de Cachibol Femenil 2026 en el pueblo mágico.

En rueda de prensa en la cancha de basquetbol de la Casa Carmen Serdán, autoridades municipales y las representantes del Movimiento Euforia presentaron este torneo nacional que reunirá a 200 competidoras, quienes vienen de diversas partes del país.

El coordinador de Cultura Física y Deporte del municipio, Jorge Escamilla García, en representación de la presidenta municipal, Bety Sánchez, señaló que esta administración le ha dado un impulso muy importante al deporte, incluyendo a las y los zacatecos de todas las edades, a fin de que puedan tener bienestar.

También agradeció a COMETUD por colocar a Zacatlán como un importante destino turístico deportivo, pues recordó que a través de esta estrategia, en 2025 el exjugador de la NBA Horacio Llamas estuvo en el pueblo mágico para hacer una clínica de basquetbol, además de que se desarrolló un torneo nacional de baloncesto y uno de fut7.

En tanto, Laura Adriana Villordo López, presidenta del Movimiento Euforia Serena, explicó que en este torneo de cachibol participarán 200 mujeres provenientes de estados como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, EdoMex, CDMX, entre otros lugares, y habrá dos categorías: mujeres de 50 a 59 años y mujeres de 60 a 69 años.

Precisó que Euforia Serena es un movimiento que se dedica a velar por los derechos de las mujeres, fomentando su participación en deportes, en otras actividades y apoyando su salud.

En este evento también estuvo Arleen Balderas García, directora de Fomento Económico y Turismo del municipio, y Fabiola Pérez Núñez, directora nacional de Movimiento Euforia.

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