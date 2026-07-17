Cuautlancingo lanza campaña para impulsar el reciclaje de PET

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y fomentar una cultura de reciclaje responsable, el presidente municipal, Omar Muñoz, encabezó el lanzamiento de la campaña “Cuautlancingo Rescata-Cicla”, estrategia que impulsa la correcta separación, recolección y aprovechamiento de residuos PET mediante la instalación de infraestructura en distintos puntos del municipio.

Durante el evento, el edil afirmó que esta política pública busca consolidar a Cuautlancingo como un referente regional en materia ambiental, al promover la participación ciudadana y fortalecer las acciones emprendidas desde el inicio de la administración para mejorar el manejo de los residuos sólidos.

Omar Muñoz informó que el municipio genera cerca de 2 mil toneladas de basura al mes, equivalentes a aproximadamente 100 toneladas diarias, por lo que consideró indispensable fortalecer las políticas de separación y reciclaje para reducir la cantidad de desechos que llegan a los sitios de disposición final.

Señaló que la suspensión temporal de operaciones del relleno sanitario de Chiltepeque afectó a los municipios de la zona conurbada y evidenció la necesidad de impulsar soluciones de largo plazo. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables en la separación de residuos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Asimismo, reconoció el trabajo de la regidora de Medio Ambiente, Emma Ramírez; de las dependencias municipales y de la asociación Shamrock Ecoeducación, por impulsar esta iniciativa, que promueve la aplicación de la regla de las 5R: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar, con el propósito de disminuir la generación de residuos y fomentar un consumo responsable.

Como parte de la campaña, el Gobierno Municipal instalará siete contenedores con forma de botella para la recolección de PET en la Explanada Municipal, el DIF Municipal, el Parque Recreativo El Ameyal, el Edificio Administrativo (CIS), la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, la Junta Auxiliar de Chautenco y la Inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcóatl.

Finalmente, Omar Muñoz exhortó a las y los ciudadanos a utilizar correctamente los contenedores y sumarse a esta campaña, al señalar que el futuro ambiental de Cuautlancingo depende del compromiso compartido entre gobierno y sociedad.

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