Cancha del Bachillerato “5 de Mayo” en Cuautlancingo tiene 90% de avance

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, informó que la construcción de la cancha de pasto sintético del Bachillerato General Oficial “5 de Mayo”, en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, registra un 90 por ciento de avance, por lo que su entrega se realizará en próximas semanas.

Durante una supervisión de la obra, el alcalde señaló que este proyecto responde al compromiso asumido con la comunidad educativa para brindar espacios dignos que impulsen el deporte, la convivencia y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Detalló que los trabajos contemplaron la construcción del muro de contención, la instalación del barandal perimetral, la nivelación del terreno, la colocación de pasto sintético y los acabados finales que permitirán entregar una cancha segura y funcional.

Omar Muñoz afirmó que, desde el inicio de su administración, la educación ha sido una prioridad. Por ello, el Gobierno Municipal ha impulsado acciones en escuelas de todos los niveles mediante recursos propios y gestiones con los gobiernos estatal y federal.

Recordó que, además de esta obra, su administración ha concretado arcotechos, rehabilitación de planteles y otras acciones de infraestructura educativa. Asimismo, destacó el próximo inicio de operaciones del CBTIS 300, así como el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, iniciativas que fortalecerán la oferta educativa en el municipio.

El edil reiteró que su gobierno mantiene un trabajo cercano con la ciudadanía y la comunidad educativa para atender sus necesidades y responder con obras que generen mejores oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

Finalmente, subrayó que la próxima entrega de la cancha de pasto sintético del Bachillerato General Oficial “5 de Mayo”, en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, representa un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las y los habitantes de Cuautlancingo.

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