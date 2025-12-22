Cuautlancingo concluye entrega de chamarras a adultos mayores

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, en conjunto con la titular del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, concluyó en la cabecera municipal con la entrega de chamarras a adultos mayores a través del programa “Un apapacho al corazón”.

El munícipe y la presidenta del SMDIF acudieron en días pasados a las juntas auxiliares de Chautenco, San Lorenzo Almecatla y Sanctorum, así como a las inspectorías de Nuevo León y la Reserva Territorial, además de a la colonia de Tulcingo, punto más alejado de la demarcación, para otorgar este apoyo que abona a cuidar la salud de los abuelitos.

En la explanada municipal, el edil expresó que los adultos mayores merecen ser reconocidos por todo lo que han aportado al municipio, “es un honor de verdad que llenen de vida a esta plaza; hoy reafirmamos el aprecio que les tenemos porque gracias a ustedes existen fundamentos sólidos en la comunidad. Ustedes están llenos de experiencia pero sobre todo de mucho cariño y amor por su pueblo”.

“Hemos hecho diferentes programas y políticas públicas con ustedes porque son lo más valioso para nosotros pues han formado un legado que se va a transmitir de generación en generación. Si Cuautlancingo es fuerte se debe a lo que construyeron cada una y cada uno de ustedes, por eso yo les tengo un gran cariño”, dijo.

El alcalde remarcó que este programa no existía en administraciones pasadas, por ello lo implementaron y volvieron parte de los ejes rectores de su programa de gobierno.

“Queremos que este apoyo continúe aunque nosotros ya no estemos, que sea una tradición poder darle honor a nuestras abuelitas y abuelitos. Ustedes son el principal motor de las familias, quienes fortalecen la convivencia y la razón por la que nos reunimos”, refirió.

“Mi mejor deseo para ustedes en esta temporada es que la prosperidad, la paz, la salud y sobre todas las cosas la convivencia familiar, puedan fortalecerse en cada uno de sus hogares. A nosotros como administración pública nos corresponde cuidarles desde esta trinchera pues estamos entregados a los sueños y a las esperanzas de una comunidad completa”, concluyó.

Por su parte, Tere Alfaro expresó que es un gran gusto poder convivir nuevamente con los abuelitos y abuelitas y celebrar un año más, “hay que aprovechar la Navidad para estar en paz con los seres queridos, vivir en armonía y en libertad; pasen felices fiestas y deseo que tengan un año de abundancia y prosperidad”.

