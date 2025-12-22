Presentan la “Villa Artesanal Navideña 2025” en el Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad, que preside Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y su titular, Anel Nochebuena, en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo, presentan “La Villa Artesanal Navideña 2025” en el marco del festival Vive el Invierno.

Ubicada en la calle 3 Oriente, esquina con 16 de Septiembre del Centro Histórico, la “Villa Artesanal Navideña” es un espacio que poblanas, poblanos y turistas podrán visitar de 11:00 a 21:00 horas hasta el 6 de enero de 2026.

Esta iniciativa impulsa a emprendedores, maestras y maestros artesanos de la ciudad, ofreciendo un espacio donde sus creaciones pueden ser apreciadas y adquiridas por visitantes locales, nacionales e internacionales. La Villa visibiliza el talento y el trabajo artesanal poblano, contribuyendo a la generación de ingresos y al fortalecimiento de la economía local.

En el marco de #ViveElInvierno, este espacio se convierte en un punto de encuentro que celebra las tradiciones, la creatividad y el espíritu comunitario que distingue a la capital poblana durante la temporada decembrina.

Te recomendamos: