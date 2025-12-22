SMDIF Puebla entrega juguetes a niños y adolescentes con discapacidad

La presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, encabezó la entrega de juguetes a más de 50 niñas, niños y adolescentes con discapacidad y que reciben atención en el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI).

En este sentido, destacó la colaboración de las y los integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, para obsequiar juguetes y dibujar una sonrisa en usuarias y usuarios que luchan cada día por mejorar su salud, a través de las terapias que ofrece el CMERI.

“Quiero agradecer a mi equipo del DIF Puebla Capital por hacer esto posible, así como a todas las secretarias, secretarios e integrantes del gabinete por sumarse a tan importante esfuerzo”, destacó.

Por su parte, la coordinadora del Centro Municipal, Pilar Villegas, dedicó un mensaje de esperanza en estas fiestas decembrinas, al desear que en esta Navidad se fortalezcan los lazos de amor, generosidad y empatía, y que el Año Nuevo llegue colmado de salud, bienestar y nuevas oportunidades para todas y todos.

Finalmente, en representación de madres y padres de familia, Guillermina Barrales reconoció la labor altruista que encabeza la presidenta del Patronato. “Le agradezco mucho a ella y a todos los que trabajan en las terapias… hoy mi hijo es otra persona gracias a tan valiosa ayuda”, enfatizó.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, trabaja para ofrecer momentos de inclusión y alegría, en beneficio de la niñez y juventud capitalina.

