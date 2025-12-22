Noche de Museos 2025 tuvo una asistencia de más de 189 mil visitantes

Durante las 13 ediciones de Noche de Museos de 2025, un total de 189 mil 271 poblanas, poblanos, visitantes y turistas asistieron a los 40 recintos, galerías y parques recreativos que participaron en este programa, que busca incentivar el conocimiento y orgullo por el patrimonio de la ciudad de Puebla, así como impulsar la economía local, destacó el secretario de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas.

Subrayó que durante el año que está por concluir, este programa se consolidó, pues se enriqueció con la suma de más de 50 establecimientos que ofrecen cortesías, descuentos y precios especiales a la par que las invitaciones de Noche de Museos, de manera que las y los asistentes pueden concluir la experiencia en alguno de ellos, lo que, a su vez, incrementa la derrama económica en el municipio.

Asimismo, resaltó que este año se sumó un municipio más a este programa, Tecali de Herrera, que abrió las puertas del Corral de Comedias, Teatro Gregorio de Gante, que ofreció presentaciones artísticas y guía, para que las y los visitantes, incluso los locales, conocieran la importancia de este, pues fue el primer escenario de México, tipo español, con una historia de más de 260 años.

El secretario explicó que el mes con más afluencia a los recintos fue noviembre, con un total de afluencia de 41 mil 437 personas, entre locales, turistas y visitantes, pues además de conocer los museos, muchos apreciaron las ofrendas instaladas por la temporada de Día de Muertos en museos y edificios públicos, así como la decoración preparada por el Gobierno de la Ciudad.

Por último, agradeció la confianza de los museos e instituciones que participan en este programa que busca incentivar el orgullo y la identidad; a las autoridades de los municipios de San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Tecali de Herrera, Teziutlán y Zacatlán, que también se han sumado, y a los empresarios, restauranteros y comerciantes que se incorporaron a él, mejorando su oferta, para disfrute de todos.

Te recomendamos: