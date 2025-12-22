Armenta inicia rehabilitación de la Prolongación de la 11 Sur

El gobernador Alejandro Armenta Mier dio inicio a los trabajos de rehabilitación de 6.54 kilómetros de la Prolongación de la 11 Sur, desde el puente del río Atoyac hasta la calle Zapotitlán, vialidad que tenía más de 20 años sin recibir mantenimiento.

El mandatario destacó que este año se presupuestó la intervención de 33 vialidades, que significa la pavimentación de 5 mil calles, a una tercera parte del costo, gracias a la donación de recursos de Pemex derivado de las acciones de combate al robo de hidrocarburos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, destacó que esta obra beneficia de manera directa a 106 mil personas que habitan en la zona sur de la capital poblana y fortalece la conectividad de un millón de habitantes de manera indirecta.

Aseguró que se trata de una obra de justicia social para una región históricamente olvidada y que impacta de forma positiva las colonias y juntas auxiliares de la región como Lomas de Angelópolis, Santa Lucía, Jardines de Santa Clara, Cuauhtémoc, Santa Rita, San Andrés Azumiatla, entre otras.

“Hoy la obra pública recupera su sentido social, se planea pensando en la gente, se ejecuta con transparencia y se entregan resultados, no hay ocurrencias, hay trabajo, hay hechos, se terminaron los gobiernos corruptos que saquearon a Puebla”, apuntó.

El funcionario comentó que hasta ahora se han realizado obras en 13 de las 33 vialidades programadas, por lo que llevan 2 mil calles intervenidas.

#Puebla La Secretaría de @InfraGobPue inició este lunes la rehabilitación de la Prolongación de la 11 Sur, del Río Atoyac a la calle Zapotitlán, la cual beneficiará a habitantes del sur de la capital poblana, señala el titular de la dependencia, Manuel Contreras de los Santos.… pic.twitter.com/zV20nt69ju — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 22, 2025

Eliminarán retornos en Calzada Zaragoza

Asimismo, comentó que en breve se intervendrá la Calzada Zaragoza, donde se instalará el Paseo de las y los Campeones de Puebla, que se trata de un parque lineal donde habrá 20 esculturas de deportistas poblanos destacados y la creación del Parque Ignacio Zaragoza.

Indicó que dicho Paseo también contempla la integración de un circuito vial con el que se limitarán las vueltas a la izquierda para favorecer la seguridad del peatón, por lo que también habrá cruces seguros y semaforización inteligente en cinco intersecciones.

La intervención reducirá hasta un 50% el tiempo de traslado desde la Diagonal Defensores de la República hasta el monumento La Vela Votiva, frente a los estadios, el cual también será rehabilitado.

