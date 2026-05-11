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domingo, mayo 10, 2026
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México y Canadá suscriben acuerdos para impulsar la industria farmacéutica

Por:
Renato León A.
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Foto: Envato (Ilustrativa)

La industria farmacéutica avanzada, la producción de ingredientes activos (APIs) y la digitalización de servicios médicos, incluida la patología digital, son los ejes principales de los siete memorandos de entendimiento (MOU) que suscribieron autoridades y empresas de México y Canadá.

Los acuerdos incluyen además soluciones innovadoras para enfermedades crónicas y trastornos de salud mental; entre los firmantes figuran las canadienses Apotex Inc., Biotec Canada, MedCockpit Inc. y HealthEMe, así como las mexicanas CANIFARMA, AMELAF, TIMSER, Neolpharma México y el Consorcio Mexicano de Hospitales.

La rúbrica de los instrumentos se logró durante una misión comercial de México a Canadá encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y el comisionado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Víctor Hugo Borja Aburto. La visita, que reunió a más de 200 empresas, fue el seguimiento a una misión que Canadá realizó a México en febrero de este año, y en ella también participaron funcionarios de la Secretaría de Salud.

Los acuerdos buscan detonar inversiones extranjeras, ampliar la transferencia tecnológica y acelerar la innovación en el sector salud. Con ellos se pretende fortalecer la proveeduría estratégica, impulsar la relocalización de cadenas productivas e integrar a México en ecosistemas globales de innovación, generando condiciones para desarrollar infraestructura especializada y consolidar clústeres industriales.

Además, los MOU contemplan proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, así como programas de formación de talento altamente especializado para cerrar brechas de capacidades.

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