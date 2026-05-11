SEDIF festeja a más de 2 mil mamás en Acatzingo

Con motivo del Día de las Madres, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) festejó de forma muy especial a más de 2 mil mamás del municipio de Acatzingo y de la región.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, quien, acompañada por su hija, Ceci Armenta Arellano, convivió y compartió un momento emotivo con mujeres, a quienes reconoció por su esfuerzo, entrega y amor hacia sus familias.

“Detrás de cada niña y niño feliz, de cada estudiante y joven que logra sus sueños, hay una mamá que lucha por su familia”, expresó a sus paisanas y vecinas de toda la vida.

Las asistentes disfrutaron de música, dinámicas, pastel, nieve de sabores y obsequios, preparados especialmente para ellas. Durante la celebración se entregaron regalos a todas las asistentes, y algunas mamás resultaron ganadoras de electrodomésticos como: refrigeradores, hornos de microondas, freidoras de aire y pantallas.

También se ofrecieron servicios de corte de cabello, depilado de cejas, aplicación de uñas y masajes, amenidades pensadas especialmente para las reinas del hogar.

Estas acciones reflejan la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y concuerdan con el enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que coloca a las familias y al bienestar de las mujeres en el centro de las políticas públicas.

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