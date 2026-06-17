IBERO Puebla participa en encuentro internacional en Brasil

La IBERO Puebla tuvo presencia en el Encuentro Internacional de las Hermanas Teresianas realizado en Porto Alegre, Brasil, donde se reunieron representantes de más de 60 proyectos desarrollados en distintos países de América Latina, África y Europa para reflexionar sobre los desafíos sociales contemporáneos desde una perspectiva crítica y transformadora.

El Mtro. Conrado Zepeda Miramontes, SJ, académico del Departamento de Ciencias Sociales y miembro de la Consulta Jesuita de la Universidad, participó como ponente en este espacio internacional, donde compartió una reflexión sobre la realidad actual a partir del discernimiento ignaciano y las denominadas epistemologías del Sur. Estos enfoques buscan reconocer y valorar los conocimientos, experiencias y perspectivas que emergen desde comunidades históricamente marginadas.

Durante su intervención, el académico destacó la importancia de realizar lecturas rigurosas de los contextos políticos y sociales desde una mirada crítica, pero también profundamente vinculada con la espiritualidad ignaciana. Esta combinación permite generar procesos de reflexión capaces de responder a los desafíos actuales desde perspectivas más inclusivas y sensibles a las realidades locales.

Uno de los aspectos más significativos del encuentro fue la resonancia que estas reflexiones tuvieron entre integrantes de la congregación provenientes de comunidades indígenas, afrodescendientes y feministas. Mujeres religiosas de diversos países encontraron en este enfoque una oportunidad para reconocer y reivindicar voces que históricamente han permanecido en los márgenes de los espacios de análisis y toma de decisiones.

De acuerdo con el especialista, pensar la realidad desde el Sur global implica cuestionar modelos tradicionales de interpretación y abrirse a otras formas de comprender el mundo, la organización comunitaria y los procesos de transformación social. Estas perspectivas enriquecen los proyectos que las hermanas teresianas desarrollan en distintos territorios y fortalecen su capacidad de respuesta frente a problemáticas contemporáneas.

El encuentro también permitió generar espacios de diálogo donde participantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y feministas compartieron experiencias y reflexiones desde sus propios contextos culturales y sociales, lo que propició una participación más crítica, pertinente y comprometida con las realidades de sus comunidades.

La participación de la IBERO Puebla en este tipo de foros internacionales refleja el alcance de su labor académica y su compromiso con la construcción de conocimiento situado, plural y orientado a la justicia social. Asimismo, fortalece la presencia de la Universidad en espacios globales donde el diálogo intercultural y la reflexión crítica contribuyen a la búsqueda de alternativas para los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas.

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