Estudiante de IBERO desarrolla material pedagógico para enseñar matemáticas

¿Cómo hacer que las matemáticas resulten más accesibles y divertidas para niñas y niños? Esa fue la pregunta que motivó a Martha Daniela Victoria López, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Diseño Textil de la IBERO Puebla, a desarrollar Pizzatikas: A Delicious Mathematical Journey, un material pedagógico diseñado para reforzar el aprendizaje de operaciones básicas mediante experiencias lúdicas e interactivas.

El proyecto surgió como parte de la materia Proyecto de Integración Textil, a partir de una investigación enfocada en identificar estrategias que favorezcan la comprensión de contenidos matemáticos en la educación básica. Durante este proceso, Daniela Victoria encontró que el juego constituye una herramienta fundamental para promover aprendizajes significativos y fortalecer la participación de las infancias en el aula.

Con esta premisa, diseñó un sistema didáctico compuesto por un tablero y diversos ingredientes textiles que permiten a las y los estudiantes construir réplicas de pizzas mientras realizan ejercicios de suma, resta, multiplicación y división. A través de la manipulación de las piezas y la resolución de retos matemáticos, el material busca que las operaciones numéricas se conviertan en una experiencia cercana, dinámica y atractiva.

La propuesta también incluye un instructivo que facilita su implementación por parte de docentes, quienes pueden adaptar las actividades a distintos niveles de aprendizaje y acompañar a las y los estudiantes durante el desarrollo de los ejercicios. De esta manera, el proyecto funciona como una herramienta complementaria para reforzar contenidos de educación básica y apoyar procesos de regularización académica.

Además de fomentar habilidades matemáticas, Pizzatikas promueve la participación, la creatividad y la interacción con materiales físicos, elementos que favorecen el aprendizaje a través de la exploración y el juego. La propuesta parte de la idea de que las infancias aprenden mejor cuando se involucran emocionalmente en las actividades y encuentran en ellas espacios de diversión y descubrimiento.

El proyecto refleja también la capacidad del diseño textil para trascender el ámbito de la indumentaria y convertirse en una herramienta educativa, demostrando cómo los materiales, las formas y la experiencia de uso pueden contribuir a la construcción de entornos de aprendizaje más accesibles y significativos.

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