Proponen en Congreso la regulación de estacionamientos

Para garantizar la protección de las y los usuarios de estacionamientos públicos y privados, así como la responsabilidad de las y los prestadores del servicio durante la guarda del vehículo, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa de reforma al artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal.

En rueda de prensa, la legisladora indicó que es necesario establecer reglas claras para la operación de estacionamientos, ya que un vehículo forma parte del patrimonio de las familias, es su medio de transporte y, en muchos casos, una herramienta de trabajo.

Nayeli Salvatori puso énfasis en que algunos estacionamientos incurren en daños a los vehículos, o bien, se registran robos de autopartes al interior de los establecimientos, por lo que las personas propietarias deben implementar medidas para que las personas dejen su vehículo de forma segura.

En este sentido, la propuesta establece la regulación del funcionamiento de estacionamientos de acceso al público, garantizando la protección de los usuarios, la responsabilidad del prestador del servicio durante la guarda del vehículo, la obligación de exhibir, en un lugar visible para las y los usuarios, la información básica de la póliza de seguro vigente y mecanismos de reclamación.

Por otra parte, la legisladora informó sobre la presentación de una iniciativa para la regulación de ambulancias y que cuenten con los elementos y equipamiento necesario para operar conforme a la norma y atender las emergencias que se presenten.

Explicó la propuesta establece que “la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con las autoridades competentes, deberán implementar un sistema de control y supervisión de las unidades destinadas a la prestación de servicios de ambulancia y traslado médico en el territorio del Estado, es decir, que exista un registro estatal que esté actualizado, que también entre COFEPRIS y que se verifique que las unidades cumplan con los requisitos de certificación correspondientes”.

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