José Luis Figueroa presentará propuesta para fortalecer la salud mental infantil

En rueda de prensa, el diputado José Luis Figueroa Cortés dio a conocer que presentará una iniciativa para reformar la Ley de Educación Inicial, con la finalidad de establecer que la salud mental infantil sea considerada de manera expresa en la formación de quienes trabajan todos los días con niñas y niños.

El legislador explicó que la iniciativa busca que las educadoras, los agentes educativos y el personal que atiende a la primera infancia cuenten con mayores herramientas para identificar necesidades emocionales, fortalecer ambientes seguros y promover relaciones positivas que favorezcan el bienestar de la niñez.

La propuesta impulsa una visión moderna de la educación inicial, en la que el bienestar emocional tenga la misma importancia que el desarrollo físico y cognitivo.

“Si se brinda una atención adecuada durante los primeros años de vida, se pueden prevenir problemas futuros relacionados con violencia, exclusión, ansiedad, depresión y dificultades en el aprendizaje”, consideró el diputado.

Con esta propuesta, se busca que Puebla siga avanzando en la protección integral de los derechos de las niñas y los niños, así como en la construcción de entornos educativos más humanos, inclusivos y seguros.

DIPUTADO PRESENTARÁ EXHORTO PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES

Por otra parte, el legislador José Luis Figueroa dio a conocer que también presentará un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla a fortalecer las acciones de limpieza, mantenimiento, rehabilitación y conservación de los parques municipales.

Señaló que los parques públicos no son solamente áreas verdes, sino espacios donde las niñas y los niños juegan, las familias conviven, los jóvenes practican deporte y muchas personas encuentran un lugar para el descanso.

El diputado explicó que la finalidad es que los parques estén en buenas condiciones para las familias poblanas. Además, solicitará que se realice un diagnóstico integral de los parques municipales para identificar cuáles requieren atención prioritaria, con el objetivo de que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente.

Figueroa Cortés también consideró fundamental promover la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos, al señalar que se trata de una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

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