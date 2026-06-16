Piden 154 años de prisión para Hernán N, presunto líder de “La Barredora”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) solicitó una condena de 154 años de prisión para Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, durante la audiencia intermedia celebrada el lunes.

El Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación para sustentar la acusación por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa. La solicitud corresponde a uno de los expedientes abiertos en contra del exfuncionario, quien permanece sujeto a proceso y está preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Hernán “N” fue titular de la SSPC de Tabasco de 2019 a 2024, durante los gobiernos de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández (actual senador de Morena) y Carlos Merino. El exmando policiaco fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, cuando era buscado por la justicia federal y contaba con una ficha roja de búsqueda de Interpol.

Durante su gestión al frente de la seguridad estatal, investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia militar filtrados lo vincularon con “La Barredora”, un grupo criminal que operó en la entidad en medio de una escalada de violencia.

El señalamiento público más contundente contra el exsecretario provino del actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien el 13 de noviembre de 2024 lo identificó como presunto líder de “La Barredora”.

La audiencia continuará en los próximos días, cuando el juez determine la admisión de las pruebas presentadas por la Fiscalía y los siguientes pasos rumbo a la etapa de juicio contra el exsecretario de Seguridad.

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