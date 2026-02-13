Obra Comunitaria construye caseta de transporte público en Río Blanco: Laura Artemisa

Proteger a quienes utilizan el transporte público es el principal beneficio de la caseta construida a través del programa de Obra Comunitaria en la comunidad Río Blanco, en inmediaciones de la presa La Luz, en Chignahuapan, que permite a las y los usuarios resguardarse del frío y la lluvia, resaltó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, quien señaló que esta obra tuvo respuesta del gobierno que encabeza Alejandro Armenta, luego de más de 10 años de gestiones por parte de la gente.

Laura Artemisa García reconoció que este esfuerzo es resultado del trabajo de mujeres que impulsaron la organización comunitaria y levantaron la voz para atender necesidades prioritarias en cada municipio.

“La fuerza colectiva genera soluciones reales para el bienestar de las familias”, enfatizó la secretaria de Bienestar, al informar que la obra tuvo una inversión de 166 mil pesos.

A nombre del Comité para el Bienestar, la tesorera Carmen Juárez Islas, subrayó la importancia de esta acción y compartió “teníamos más de 10 años en espera de apoyo para construir esta caseta, donde la gente se puede resguardar del frío y la lluvia y ahora en sólo un año del gobernador Alejandro Armenta, fue posible”.

La caseta de transporte público se suma a las acciones que impulsa el gobernador Alejandro Armenta, en coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la infraestructura útil y humana en las comunidades, mediante la participación de la ciudadanía.

