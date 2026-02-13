Tonantzin Fernández entrega rehabilitación de calles en San Matías Cocoyotla

Reafirmando el compromiso de terminar con el rezago en las juntas auxiliares que durante diversas administraciones fueron olvidadas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acudió a la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla para entregar la rehabilitación de dos calles.

De esta forma, se realizó la inauguración formal de las calles Libres y 5 de Diciembre, las cuales, previo a su intervención, presentaban un deterioro notable que impedía su inclusión en programas de bacheo, por lo que requirieron trabajos integrales de rehabilitación.

Al respecto, el presidente auxiliar de San Matías Cocoyotla, Efraín Romero, agradeció a la presidenta municipal por la entrega de estas obras públicas, señalando que contribuyen directamente al bienestar de las familias de la comunidad y marcan una diferencia frente a periodos anteriores en los que no se atendían estas necesidades.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, subrayó que su administración se rige bajo el principio de no dejar a nadie atrás: “Desde el día uno de nuestro gobierno de transformación, hemos buscado llevar bienestar a todas las juntas auxiliares; se acabaron los estigmas y hoy todas y todos somos cholultecas”, afirmó.

Durante el evento se realizó el corte de listón de ambas vialidades rehabilitadas y se reiteró que el programa de obra pública continuará priorizando las zonas que por años no recibieron atención, con proyectos enfocados en mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias.

Con estas acciones, el gobierno municipal fortalece la infraestructura básica en las juntas auxiliares y avanza en la atención directa de las solicitudes ciudadanas, mediante trabajo cercano, planeación responsable y resultados visibles para la comunidad.

